  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали еще 1180 оккупантов - Генштаб
В тренде

Силы обороны ликвидировали еще 1180 оккупантов - Генштаб

Общие новости

Также выведено из строя более 200 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 1180 оккупантов - Генштаб

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки враг потерял еще 1180 своих военных, а также 6 танков, 31 бронемашину и 69 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 584 090 (+1180) человек,
танков - 8417 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 16 286 (+31) ед,
артиллерийских систем - 16 345 (+69) ед,
РСЗО - 1138 (+0) ед,
средства ПВО - 910 (+0) ед,
самолетов - 365 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 122 (+24),
крылатые ракеты - 2414 (+0),
корабли / катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 22 094 (+68) ед,
специальная техника - 2737 (+3) ед.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила 24 из 24 шахедов - Воздушные силы
yellow-arrow
5:0 от Шахтера, Барса обыграла Реал, чудо-камбэк Порту. Главные новости за 4 августа
yellow-arrow
Романчук и Твердохлеб поделились эмоциями от победы Кривбасса над Черноморцем
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости