Силы обороны ликвидировали еще 1180 оккупантов - Генштаб
Также выведено из строя более 200 единиц техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки враг потерял еще 1180 своих военных, а также 6 танков, 31 бронемашину и 69 артиллерийских систем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 584 090 (+1180) человек,
танков - 8417 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 16 286 (+31) ед,
артиллерийских систем - 16 345 (+69) ед,
РСЗО - 1138 (+0) ед,
средства ПВО - 910 (+0) ед,
самолетов - 365 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 122 (+24),
крылатые ракеты - 2414 (+0),
корабли / катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 22 094 (+68) ед,
специальная техника - 2737 (+3) ед.
Популярное сейчас
- США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс
- Второе золото и еще две бронзы. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Поворознюк: Я не сторонник известных фамилий, я их называю инвалидами