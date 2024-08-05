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Украинская ПВО ночью сбила 24 из 24 шахедов - Воздушные силы

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Летали дроны во многих областях

Украинская ПВО ночью сбила 24 из 24 шахедов - Воздушные силы

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В ночь на 5 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона.

Об этом информирует Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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