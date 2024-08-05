Шмыгаль: Украина получила 3,9 млрд долларов от США

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей и спасателей, социальные пособия.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. В целом Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период", - отметил Шмыгаль.