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ГУР подтвердил уничтожение Су-34 и склада БК на российском аэродроме Морозовск

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ГУР подтвердил уничтожение Су-34 и склада БК на российском аэродроме Морозовск

ГУР

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского истребителя-бомбардировщика Су-34, склада с боеприпасами и поражении еще двух самолетов на аэродроме "Морозовск" в РФ.

"Данные космической разведки свидетельствуют - в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов", - говорится в сообщении ГУР.

Также получили повреждения четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта.

Напомним, о дроновом ударе по военному аэродрому "Морозовск" стало известно 3 августа.

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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
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