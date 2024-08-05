В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT

В июле в Украине были зафиксированы три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Согласно имеющимся исследованиям, текущие вакцины и бустеры остаются и в дальнейшем эффективными, впрочем, не спасают от заражения новым штаммом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ).

Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, три случая субварианта обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно о FLiRT

Новый штамм происходит от варианта Omicron. Вследствие специфических мутаций в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.