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В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT

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Новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные

В Украине зафиксировали случаи нового штамма коронавируса FLiRT

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В июле в Украине были зафиксированы три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Согласно имеющимся исследованиям, текущие вакцины и бустеры остаются и в дальнейшем эффективными, впрочем, не спасают от заражения новым штаммом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ).

Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, три случая субварианта обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

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Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно о FLiRT

Новый штамм происходит от варианта Omicron. Вследствие специфических мутаций в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. Это означает, что новый штамм легче поражает ослабленный иммунитет, в связи с чем заболеть могут и вакцинированные. В то же время приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.

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