Франция и Испания в финале Олимпиады, новый пресс-атташе сборной Украины. Главные новости за 5 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 5 августа.

Сыграли два полуфинальных матча ОИ-2024. В первом полуфинале встречались Марокко и Испания. Первый тайм завершился минимальной победой марокканцев. Пенальти реализовал Раими. Однако после перерыва испанцы все же дожали своих соперников. Забивали Фермин Лопес и Хуанлу – 2:1. Во втором полуфинале Египет противостоял Франции. В этом матче могла быть громкая сенсация. Египет на 62-й минуте благодаря голу Сабера открыл счет. Однако французы в конце встречи все же отыгрались, а в дополнительное время дожали соперника – 3:1. Забивали Матета (дважды) и Олизе.

Украинская ассоциация футбола представила нового прессаташе сборной Украины перед пресс-конференцией Сергея Реброва и Унаи Мельгосы.

Им стал Виталий Плецан. Он работал на телеканалах "Футбол 1/2/3" и руководителем YouTube-канала "Верес".

Общенациональный спортивный телеканал DiviSport будет транслировать вживую все матчи Первой лиги, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Соглашение заключено на сезон 2024/2025 гг. с возможностью его пролонгации на следующий сезон.

Все матчи можно будет посмотреть бесплатно на сайте и Youtube-канале DiviSport вживую и в эфире телеканала по расписанию.

Как сообщает израильский портал Sport 5, вратарь Олимпийской сборной Украины Георгий Ермаков перешел в хайфский "Маккаби". Согласно информации, 22-летний игрок получит израильское гражданство и сначала будет отдан в аренду той же "Александрии". Также отмечается, что его контракт с "Александрией" истекает летом 2025 года, а его стоимость на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро, что не стало препятствием для "Маккаби".

Опорный полузащитник Жоау Невеш присоединился к французскому "Пари Сен-Жермену" из "Бенфики". Футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

Жоау будет играть в ПСЖ под номером 87.

Выступающий в Первой лиге Харьковский "Металлист" сезон 2024/25 проведет без своего многолетнего титульного спонсора DCH. Владельцем инвестиционной группы является президент клуба Александр Ярославский.

"Левый берег" подписал центрального защитника Дмитрия Семенова и опорного полузащитника Сергея Косовского.

Детали соглашений с футболистами неизвестны.

Предыдущим клубом Семенова был "Кривбасс", который он покинул этим летом. 24-летний центрбек полтора года восстанавливался от сложной травмы. Он прошел летнеи сборы с криворожцами и принял участие в двух контрольных матчах.

Косовский этим летом ушел из "Оболони". В прошлом сезоне он провел 23 поединка за "пивоваров" и отличился двумя голевыми передачами.