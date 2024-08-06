Франция и Испания в финале Олимпиады, новый пресс-атташе сборной Украины. Главные новости за 5 августа

Сыграли два полуфинальных матча ОИ-2024. В первом полуфинале встречались Марокко и Испания. Первый тайм завершился минимальной победой марокканцев. Пенальти реализовал Раими. Однако после перерыва испанцы все же дожали своих соперников. Забивали Фермин Лопес и Хуанлу – 2:1. Во втором полуфинале Египет противостоял Франции. В этом матче могла быть громкая сенсация. Египет на 62-й минуте благодаря голу Сабера открыл счет. Однако французы в конце встречи все же отыгрались, а в дополнительное время дожали соперника – 3:1. Забивали Матета (дважды) и Олизе.
Как сообщает израильский портал Sport 5, вратарь Олимпийской сборной Украины Георгий Ермаков перешел в хайфский "Маккаби". Согласно информации, 22-летний игрок получит израильское гражданство и сначала будет отдан в аренду той же "Александрии". Также отмечается, что его контракт с "Александрией" истекает летом 2025 года, а его стоимость на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро, что не стало препятствием для "Маккаби".
Выступающий в Первой лиге Харьковский "Металлист" сезон 2024/25 проведет без своего многолетнего титульного спонсора DCH. Владельцем инвестиционной группы является президент клуба Александр Ярославский.
"Левый берег" подписал центрального защитника Дмитрия Семенова и опорного полузащитника Сергея Косовского.
Детали соглашений с футболистами неизвестны.
Предыдущим клубом Семенова был "Кривбасс", который он покинул этим летом. 24-летний центрбек полтора года восстанавливался от сложной травмы. Он прошел летнеи сборы с криворожцами и принял участие в двух контрольных матчах.
Косовский этим летом ушел из "Оболони". В прошлом сезоне он провел 23 поединка за "пивоваров" и отличился двумя голевыми передачами.