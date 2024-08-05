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Хунта Мали после разгрома колонны вагнеровцев заявила о разрыве дипотношений с Украиной

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Хунта Мали после разгрома колонны вагнеровцев заявила о разрыве дипотношений с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

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Об этом говориться в коммюнике переходного правительства Мали, сообщает Суспільне.

Власти Мали указывают на то, что высокопоставленный украинский чиновник признал "причастность" Киева к уничтожению в конце июля повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российской ЧВК "Вагнер".

Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за сообщения на Facebook-странице посольства, в котором украинский дипломат якобы выразил поддержку повстанцам-туарегам в Мали.

В заявлении отмечается, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.

Отмечается также, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".

В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, в частности, в Мали", нарушении суверенитета страны, в "агрессии в отношении Мали", "нарушении международного права, включая Устав ООН" и объявляет о принятии ряда решений в отношении:

  • разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;
  • обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями господ Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";
  • принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
  • официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма.

Напомним, что армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".

Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.

Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован российский пропагандист наемников.

После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 21:44
Сподіваюся, що після перемоги Камали Гарріс трампістський шарлатанець також розірве відносини з цим ресурсом і піде нах вслід за своїм руssкім кораблем
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Комментарии 5
Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 21:44
Сподіваюся, що після перемоги Камали Гарріс трампістський шарлатанець також розірве відносини з цим ресурсом і піде нах вслід за своїм руssкім кораблем
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 21:57
С нетерпением жду ноябрь, чтобы почитать ущербных после победы Трампа
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0
1
Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 21:58
Жди, жди, уйопок
 
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avatar
Вarcelinius
05.08.2024 в 21:39
На Банковой поржали.
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0
2
Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 21:47
Рашистські барсопід@ри також йдуть накуй
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