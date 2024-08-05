Хунта Мали после разгрома колонны вагнеровцев заявила о разрыве дипотношений с Украиной
В Африке своя атмосфера
фото из свободных источников
Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом говориться в коммюнике переходного правительства Мали, сообщает Суспільне.
Власти Мали указывают на то, что высокопоставленный украинский чиновник признал "причастность" Киева к уничтожению в конце июля повстанцами-туарегами представителей малийской армии и отряда российской ЧВК "Вагнер".
Министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Юрия Пивоварова из-за сообщения на Facebook-странице посольства, в котором украинский дипломат якобы выразил поддержку повстанцам-туарегам в Мали.
В заявлении отмечается, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.
Отмечается также, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".
В коммюнике правительство Мали обвиняет Украину в поддержке "терроризма в Африке, в частности, в Мали", нарушении суверенитета страны, в "агрессии в отношении Мали", "нарушении международного права, включая Устав ООН" и объявляет о принятии ряда решений в отношении:
- разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной;
- обращения в "компетентные судебные органы в связи с замечаниями господ Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма";
- принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
- официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма. Поэтому Мали расценивает действия Украины как поддержку международного терроризма.
Напомним, что армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован российский пропагандист наемников.
После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.
Популярное сейчас
- Серебро как дополнение к золоту и бронзе накануне. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциального соперника узнает неудачник пары Кривбасс/Виктория
Комментарии 5