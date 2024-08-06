  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1000 оккупантов. Генштаб назвал обновлённые российские потери
В тренде

Более 1000 оккупантов. Генштаб назвал обновлённые российские потери

Общие новости

Перевалили за 585 тысяч

Более 1000 оккупантов. Генштаб назвал обновлённые российские потери

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки во время боевых действий на фронте Силы обороны уничтожили 1050 российских военных, а также 4 танка и 39 артиллерийских систем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 585 140 (+1050) человек,
  • танков - 8421 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 294 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 16 384 (+39) ед,
  • РСЗО - 1138 (+0) ед,
  • средства ПВО - 910 (+0) ед,
  • самолетов - 365 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 158 (+36),
  • крылатые ракеты - 2420 (+6),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 148 (+54) ед,
  • специальная техника - 2738 (+1) ед.
По теме
yellow-arrow
Сили ПВО ночью сбили четыре ракеты и 15 шахедов
yellow-arrow
Франция и Испания в финале Олимпиады, новый пресс-атташе сборной Украины. Главные новости за 5 августа
yellow-arrow
Шотландский Рейнджерс. Интересные факты о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости