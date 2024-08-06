Более 1000 оккупантов. Генштаб назвал обновлённые российские потери
Перевалили за 585 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки во время боевых действий на фронте Силы обороны уничтожили 1050 российских военных, а также 4 танка и 39 артиллерийских систем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 585 140 (+1050) человек,
- танков - 8421 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16 294 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 16 384 (+39) ед,
- РСЗО - 1138 (+0) ед,
- средства ПВО - 910 (+0) ед,
- самолетов - 365 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 158 (+36),
- крылатые ракеты - 2420 (+6),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 148 (+54) ед,
- специальная техника - 2738 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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