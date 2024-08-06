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Сили ПВО ночью сбили четыре ракеты и 15 шахедов

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Сили ПВО ночью сбили четыре ракеты и 15 шахедов

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В ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской обл. - рф, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - рф.

Об этом информирует командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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