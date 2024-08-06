Трамп пообещал Зеленскому справедливый мир для Украины - СМИ
Вопреки наихудшим прогнозам
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в рамках разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в случае его избрания поддержка нашего государства со стороны Вашингтона будет продолжаться. Об этом сообщает Politico.
"После выбора Вэнса своим кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, был Зеленский. Люди, которые знакомы с деталями, утверждают, что разговор прошел хорошо. Трамп сказал Зеленскому, что это "фейк", что он на стороне Путина, и пообещал добиваться справедливого мира", - говорится в издании.
Тот факт, что Трамп назвал это хорошим звонком, означает, что его враждебность к Зеленскому - это старая новость.
Но суть в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что Украина обречена, а Путин спасен. Результат зависит от того, кто победит, и люди из окружения Трампа борются за него", - добавили в материале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом 20 июля. Это был первый разговор Зеленского и Трампа после того, как последний покинул пост президента США и с начала полномасштабной войны в Украине.
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