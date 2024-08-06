Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
Собрано более 5 млн грн
Фото: .com/andriyshevchenko
В Киеве состоялся благотворительный матч, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а также абсолютный чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.
"Сыграл с друзьями в благотворительном матче, чтобы собрать средства на реабилитацию бойцам 13-й бригады НГУ "Хартия", – написал Шевченко.
Главный редактор издания "NV" Виталий Сыч добавил, что во время поединка удалось собрать 5,2 миллиона гривен.
Состав слева направо: Комбриг 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Оболенский, Виталий Сыч, основатель бригады Всеволод Кожемяко, Андрей Шевченко, Александр Усик, Святослав Вакарчук, Сергей Ребров. Внизу - вратарь Сергей Жадан.
Популярное сейчас
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
- Шотландский Рейнджерс. Интересные факты о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Китай снова опередил США, Украина на 18 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- МИД КНР: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов