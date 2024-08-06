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Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче

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Собрано более 5 млн грн

Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче

Фото: .com/andriyshevchenko

Новина українською

В Киеве состоялся благотворительный матч, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, а также абсолютный чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

"Сыграл с друзьями в благотворительном матче, чтобы собрать средства на реабилитацию бойцам 13-й бригады НГУ "Хартия", – написал Шевченко.

Главный редактор издания "NV" Виталий Сыч добавил, что во время поединка удалось собрать 5,2 миллиона гривен.

Состав слева направо: Комбриг 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Оболенский, Виталий Сыч, основатель бригады Всеволод Кожемяко, Андрей Шевченко, Александр Усик, Святослав Вакарчук, Сергей Ребров. Внизу - вратарь Сергей Жадан.

Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче - изображение 1
Фото: facebook.com/sych.vitaly
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Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Святослав Вакарчук Александр Усик УАФ Сергей Жадан
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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