Партнеры Украины считают 18-25 лет оптимальным возрастом для призыва в армию - Вениславский

Сейчас инициатив об уменьшении мобилизационного возраста ниже 25 лет нет. Однако этот вопрос периодически поднимают международные партнеры Украины, которые оказывают военную и экономическую помощь. Об этом во время пресс-конференции 6 августа в Украинском медиацентре заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли активно воевать. Впрочем, на уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти - никаких инициатив нет, - добавил он.

Напомним, в апреле был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны были обновить свои учетные данные.