Зеленский: Ракет собственного производства будет больше
Президент провел заседание Ставки
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа 2024 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в телеграм-канале.
По его словам, вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно рассмотрели Покровское, Торецкое и Харьковское направления.
"Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", - уточнил Зеленский.
Также по словам главы государства, заслушали отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.
"Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", - добавляет президент.
Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - уточнил он.
Еще один доклад был министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Украина активно работает с партнерами для этого.
Популярное сейчас
- Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
- Олимпиада-2024. День 11. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
- Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024