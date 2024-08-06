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Зеленский: Ракет собственного производства будет больше

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский: Ракет собственного производства будет больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа 2024 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно рассмотрели Покровское, Торецкое и Харьковское направления.

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"Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", - уточнил Зеленский.

Также по словам главы государства, заслушали отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

"Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", - добавляет президент.

Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - уточнил он.

Еще один доклад был министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Украина активно работает с партнерами для этого.

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