На России замедляют YouTube и могут "закрыть" все сервисы Google

Российские власти сообщили всем крупнейшим операторам связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на "Медузу".

По словам источников издания, власти пока решили "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Техническое замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзором".

В то же время на мобильном интернете со скоростью YouTube пока "должно быть все хорошо", но "деградация" происходит и на смартфонах, "просто не так существенна", добавил источник.

Дальнейшие планы российских властей собеседнику "Медузы" не известны.

В то же время в России могут закрыть доступ ко всем сервисам Google, предупредил своих абонентов подмосковный провайдер ОНС24.

"Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием. Предполагаем, что в будущем доступ ко всем сервисам Google будет закрыт полностью, поэтому рекомендуем переход на альтернативные платформы", – говорится в сообщении провайдера.

Издание пишет, что позже это сообщение было удалено с сайта.