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Силы ПВО 6 августа над Сумщиной уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА РФ

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Силы ПВО 6 августа над Сумщиной уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА РФ

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумщиной.

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Об этом информирует телеграм-канал Сумской ОВА.

"Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет", - говорится в сообщении ОВА.

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