Силы ПВО 6 августа над Сумщиной уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА РФ
Ситуация остается горячей
фото из соцсетей
6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумщиной.
Об этом информирует телеграм-канал Сумской ОВА.
"Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет", - говорится в сообщении ОВА.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Партнеры Украины считают 18-25 лет оптимальным возрастом для призыва в армию - Вениславский
- Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
- Китай снова опередил США, Украина на 18 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Карпаты - Динамо, Левый Берег - Шахтер. Расписание матчей 3-го тура УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн