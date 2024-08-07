К дню рождения Кучеревского. Отрывок из шоу на испанском телевидении
Воспоминания о легендарном тренере
Фото з відкритих джерел
6 августа исполнилось бы 83 года бывшему наставнику "Днепра" Евгению Мефодиевичу Кучеревскому (06.08.1941, Херсон – 26.06.2006, Днепропетровск).
Достижения ФК «Днепр» под его руководством:
- Чемпион СССР – 1988
- Серебряный призер чемпионата СССР – 1987, 1989
- Бронзовый призер чемпионата Украины – 2003/04
- Обладатель Кубка СССР – 1989
- Финалист Кубка Украины – 2003/04
- 1/4 финала Кубка Чемпионов – 1989/90
- 1/16 финала КУЕФА – 2003/04, 2004/05
Под руководством Евгения Кучеревского ФК «Днепр» провел 371 официальный матч и одержал 190 побед – это рекордные показатели среди тренеров клуба.
Вниманию читателей отрывок из шоу на испанском телевидении.
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Источник:Дмитро Москаленко
Опубликовал: Александр Симченко
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