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К дню рождения Кучеревского. Отрывок из шоу на испанском телевидении

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Воспоминания о легендарном тренере

К дню рождения Кучеревского. Отрывок из шоу на испанском телевидении

Фото з відкритих джерел

6 августа исполнилось бы 83 года бывшему наставнику "Днепра" Евгению Мефодиевичу Кучеревскому (06.08.1941, Херсон – 26.06.2006, Днепропетровск).

Достижения ФК «Днепр» под его руководством:

  • Чемпион СССР – 1988
  • Серебряный призер чемпионата СССР – 1987, 1989
  • Бронзовый призер чемпионата Украины – 2003/04
  • Обладатель Кубка СССР – 1989
  • Финалист Кубка Украины – 2003/04
  • 1/4 финала Кубка Чемпионов – 1989/90
  • 1/16 финала КУЕФА – 2003/04, 2004/05

Под руководством Евгения Кучеревского ФК «Днепр» провел 371 официальный матч и одержал 190 побед – это рекордные показатели среди тренеров клуба.

Вниманию читателей отрывок из шоу на испанском телевидении.

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Евгений Кучеревский Днепр
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Источник:
Дмитро Москаленко
Опубликовал: Александр Симченко
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