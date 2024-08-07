На месте винницкого стадиона хотели построить жилой квартал
Футбольная инфраструктура под угрозой
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В Виннице неравнодушные горожане пытаются защитить стадион спортивного комплекса "Нива", открытый в 2010 году. На поле тренируется несколько детских школ. Местные власти хотели лишить молодое поколение возможности заниматься любимым спортом.
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На сайте электронных обращений зарегистрирована соответствующая петиция. Заместитель главы города Игорь Откидач заявил, что стадион сохранят в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план Винницы.
СК "Нива" построили за 10 млн грн. Все средства предоставили меценаты. Стадион вмещает 3 282 места. Комплекс включает в себя всю необходимую инфраструктуру (бассейн, спортивный зал, ресторан, кафе, раздевалка, душевая и т.д.).
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