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На месте винницкого стадиона хотели построить жилой квартал

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Футбольная инфраструктура под угрозой

На месте винницкого стадиона хотели построить жилой квартал

Фото - Скріншот трансляції

Новина українською

В Виннице неравнодушные горожане пытаются защитить стадион спортивного комплекса "Нива", открытый в 2010 году. На поле тренируется несколько детских школ. Местные власти хотели лишить молодое поколение возможности заниматься любимым спортом.

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На сайте электронных обращений зарегистрирована соответствующая петиция. Заместитель главы города Игорь Откидач заявил, что стадион сохранят в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план Винницы.

СК "Нива" построили за 10 млн грн. Все средства предоставили меценаты. Стадион вмещает 3 282 места. Комплекс включает в себя всю необходимую инфраструктуру (бассейн, спортивный зал, ресторан, кафе, раздевалка, душевая и т.д.).

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Источник:
СічНьюз
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Рокицький (Біла Церква)
07.08.2024 в 08:14
А чому чому в і ні?!)))) В Білі Церкві на місці історичного стадіону побудували житловий квартал з наунхаусів, така ж доля чекає на ще 2 стадіона((((((
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Комментарии 1
Рокицький (Біла Церква)
07.08.2024 в 08:14
А чому чому в і ні?!)))) В Білі Церкві на місці історичного стадіону побудували житловий квартал з наунхаусів, така ж доля чекає на ще 2 стадіона((((((
Ответить
0
0

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