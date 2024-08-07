Минус 1230 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Более 250 единиц техники
Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 российских военных, 8 танков, 29 бронемашин и 67 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 586 370 (+1230) человек,
- танков - 8429 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 16323 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 16451 (+67) ед,
- РСЗО - 1138 (+0) ед,
- средства ПВО - 910 (+0) ед,
- самолетов - 365 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13212 (+54),
- крылатые ракеты - 2421 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22226 (+78) ед,
- специальная техника - 2759 (+21).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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