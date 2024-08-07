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Силы обороны сбили все 30 запущенных шахедов

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Силы обороны сбили все 30 запущенных шахедов

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В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск - рф. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.

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Опубликовал: Александр Бураков
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