Силы обороны сбили все 30 запущенных шахедов

В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск - рф. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил.