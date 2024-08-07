Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.

Это указано в карточках законов №11433 и №11434 на сайте Верховной рады.

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. Впервые он был введен с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. Затем его неоднократно продлевали.

Последний раз, 9 мая, Зеленский подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, то есть до 11 августа.