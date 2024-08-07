Буданов: Наступление россиян пойдет на спад через полтора-два месяца
Мнение начальника разведки
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, начнётся через полтора-два месяца.
"За полтора-два месяца основное давление (армии рф - ред.) должно завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает. Наступательные операции рф приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.
Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. Поэтому все зависит больше от нас самих - какие будут наши действия. Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев, и все снова повторится, или будем действовать на опережение", - заявил глава ГУР МОУ в интервью Forbes Ukraine.
В конце июля командующий Нацгвардии Александр Пивненко
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