Путин о ситуации в Курской области: Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию

Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза, где прокомментировал ситуацию с прорывом границы в Курской области РФ.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал он.

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По словам Путина, сразу после совещания он проведет встречу с силовиками, ФСБ, представителями Минобороны и Генштаба.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.