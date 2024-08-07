  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин о ситуации в Курской области: Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию
В тренде

Путин о ситуации в Курской области: Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию

Общие новости
Обновлено

6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области

Путин о ситуации в Курской области: Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза, где прокомментировал ситуацию с прорывом границы в Курской области РФ.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал он.

Читайте такжеТрамп пообещал Зеленскому справедливый мир для Украины - СМИ

По словам Путина, сразу после совещания он проведет встречу с силовиками, ФСБ, представителями Минобороны и Генштаба.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

По теме
yellow-arrow
Езерский: Хуже всего, что у динамовцев в матче с Рейнджерс возникли проблемы на флангах
yellow-arrow
"Это абсурд". Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время ОИ-2024
yellow-arrow
Впервые в истории: FPV-дрон поразил вражеский вертолет Ми-28 в Курской области. ВИДЕО
Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости