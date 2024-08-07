Впервые в истории: FPV-дрон поразил вражеский вертолет Ми-28 в Курской области. ВИДЕО
По данным источников, за этим стоят спецназовцы СБУ
фото из свободных источников
В сеть появилось видео сбития российского вертолета Ми-28 с помощью FPV-дрона. Это первый в истории документированный случай.
Как пишет информационно-консалтинговая компания Defense Express, это первый действительно полноценный зафиксированный эпизод поражения FPV-дроном вертолета российского оккупационного войска: вчера, в соцсетях распространилось фото, на котором наш FPV-дрон находится в считанных секундах до поражения российского Ми-28 в хвост.
Вражеская машина была поражена в Курской области, о повреждении вертолета уже «отчитались» российские пропагандисты — по их словам, машина действительно была поражена, но якобы подлежит ремонту, а экипажу удалось спастись.
Поражение FPV-дроном вражеского вертолета подтверждают и украинские каналы.
Как отмечает Defense Express, теперь уж точно можно говорить о том, что вражеские вертолеты — не такая уж недостижимая цель для FPV-дронов, также можно осторожно предположить, что наши военные могут иметь усовершенствованные версии этого вооружения и уже наработанные тактики использования с учетом предыдущих попыток.
ПЕРШЕ У ІСТОРІЇ УРАЖЕННЯ ГЕЛІКОПТЕРА ДРОНОМ У ПОВІТРІ!— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 7, 2024
Воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ змогли вчора завдати удару по російському Мі-28 довгим FPV, на який ви раніше донатили.
На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає.
Також на відео ще 2 спроби заходу… pic.twitter.com/bsqVAHs6Ja
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