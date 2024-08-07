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Впервые в истории: FPV-дрон поразил вражеский вертолет Ми-28 в Курской области. ВИДЕО

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По данным источников, за этим стоят спецназовцы СБУ

Впервые в истории: FPV-дрон поразил вражеский вертолет Ми-28 в Курской области. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В сеть появилось видео сбития российского вертолета Ми-28 с помощью FPV-дрона. Это первый в истории документированный случай.

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Как пишет информационно-консалтинговая компания Defense Express, это первый действительно полноценный зафиксированный эпизод поражения FPV-дроном вертолета российского оккупационного войска: вчера, в соцсетях распространилось фото, на котором наш FPV-дрон находится в считанных секундах до поражения российского Ми-28 в хвост.

Вражеская машина была поражена в Курской области, о повреждении вертолета уже «отчитались» российские пропагандисты — по их словам, машина действительно была поражена, но якобы подлежит ремонту, а экипажу удалось спастись.

Поражение FPV-дроном вражеского вертолета подтверждают и украинские каналы.

Как отмечает Defense Express, теперь уж точно можно говорить о том, что вражеские вертолеты — не такая уж недостижимая цель для FPV-дронов, также можно осторожно предположить, что наши военные могут иметь усовершенствованные версии этого вооружения и уже наработанные тактики использования с учетом предыдущих попыток.

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Комментарии
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Вarcelinius
07.08.2024 в 16:56
Это шо, кусок компьютерной игры?
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Комментарии 1
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Вarcelinius
07.08.2024 в 16:56
Это шо, кусок компьютерной игры?
Ответить
0
1

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