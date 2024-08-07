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"Это абсурд". Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время ОИ-2024

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Организаторы сказали, что это политическая реклама

"Это абсурд". Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время ОИ-2024

Фото: Телебачення Торонто/Автор - невідомий

Новина українською

Неприятный инцидент случился на Олимпиаде-2024 с украинской спортсменкой Анастасией Рыбачок, которая выступает в дисциплине каноэ-одиночке.

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Для выступлений в одиночке на Олимпиаде-2024 Рыбачок прибыла со своим каноэ, на котором была размещена надпись "I am Ukrainian ("Я - украинка"). Однако перед стартом Олимпиады надпись на каноэ претерпела вынужденные изменения. Ее часть спортсменке пришлось вынужденно залепить - все из-за позиции Международной федерации каноэ.

"Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, и там на ней было написано "I am Ukrainian" ("Я - украинка"), - рассказывает тренер Игорь Нагаев. - Организаторам соревнований это очень не понравилось, они сказали, что это политическая реклама. Но это абсурд, по нашему мнению. Однако правила есть правила. Мы заклеили борт лодки с помощью наклейки и ляпку поставили, что получается просто "Ukraine" ("Украина").

Квалификационный заезд с участием Рыбачок в каноэ-одиночке на Олимпиаде-2024 состоится в четверг, 8 августа. Также Рыбачок в паре с Людмилой Лузан будут бороться за вторые подряд медали в каноэ-двойке на Олимпиаде (полуфинальный заезд пройдет в пятницу, 9 августа).

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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