Буданов: Служба в армии - это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода
Глава ГУР МО рассказал о сложностях мобилизации
РБК
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является непростым.
Об этом рассказал в интервью Forbes.
По его словам, некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности.
"Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство", - пояснил Буданов.
Руководитель ГУР МО считает, что, возможно, в коммуникации с обществом мы допустили ошибки, которые сейчас исправляются.
Но считать, что у нас закончился человеческий ресурс, неправильно, добавил Буданов.
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