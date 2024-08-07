Буданов: Служба в армии - это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является непростым.

Об этом рассказал в интервью Forbes.

По его словам, некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности.

"Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство", - пояснил Буданов.

Руководитель ГУР МО считает, что, возможно, в коммуникации с обществом мы допустили ошибки, которые сейчас исправляются.

Но считать, что у нас закончился человеческий ресурс, неправильно, добавил Буданов.