  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Буданов: Служба в армии - это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода
В тренде

Буданов: Служба в армии - это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода

Общие новости

Глава ГУР МО рассказал о сложностях мобилизации

Буданов: Служба в армии - это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода

РБК

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является непростым.

Читайте такжеБуданов: Наступление россиян пойдет на спад через полтора-два месяца

Об этом рассказал в интервью Forbes.

По его словам, некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности.

"Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство", - пояснил Буданов.

Руководитель ГУР МО считает, что, возможно, в коммуникации с обществом мы допустили ошибки, которые сейчас исправляются.

Но считать, что у нас закончился человеческий ресурс, неправильно, добавил Буданов.

По теме
yellow-arrow
Бражко: Будем разбираться, но винить никого нельзя
yellow-arrow
Украинские арбитры рассудят матч квалификации Лиги конференций ЦСКА - Пафос
yellow-arrow
Ответный матч Рейнджерс с Динамо рассудит один из самых опытных итальянских арбитров
Кирилл Буданов война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости