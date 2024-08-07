Вопреки прогнозам. 5 матчей, где Юрий Вернидуб считался андердогом, но победил

"Кривбасс" готовится к тяжелому испытанию - а иначе предстоящий поединок с "Викторией" Пльзень и не назовешь.

Поскольку в клубе не спешат определяться с правопреемством (факт понятен из слов вице-президента Артема Гагарина, сказанных в феврале 2024-го), то для криворожан это вообще дебют на международной арене. Если же претендовать на прошлое, то все равно срок отсутствия в еврокубках очень большой - поединок с "Нантом" состоялся еще в сентябре 2000-го.

На стороне чехов - опыт и регулярная практика (каждый сезон, начиная с 2010-го, не обошелся без присутствия "Виктории"). Нам придется доказать профпригодность, но и Юрий Вернидуб - не тот, с кем стоит шутить. Как показывает история, тренер умеет бороться с явными фаворитами - вашему вниманию несколько знаковых матчей.

28 сентября 2017 года, "Атлетик" Бильбао - "Заря" - 0:1

Юрию Вернидубу ни разу не повезло преодолеть квалификацию ЛЕ, причем это всегда сопровождалось драмой. В 2014-м немного не хватило с "Фейеноордом", через год нервы испортила варшавская "Легия" (Николаевич и с ней устроил ожесточенную борьбу); мы уже молчим о досадной неудаче с "РБ Лейпциг", где Эмиль Форсберг реализовал пенальти на последней минуте и отобрал наш шанс.

Когда же "Заря" "доезжала" до групповой стадии напрямую, то изредка приятно удивляла - могла сцепиться с "Фенербахче", или же не дать развернуться вышеупомянутому "Фейеноорду". Или разобраться с "Атлетиком" Бильбао на легендарном "Сан-Мамесе", вследствие чего засияет звездочка Андрея Лунина, и это заметит мадридский "Реал".

В кампании 2017/18 луганчане расположились в квартете с, собственно, басками, шведским "Эстерссуном" и "Гертой". Предполагалось, что Вернидуб возьмет верх против скандинавов, однако в тот вечер Грэм Поттер имел другие планы и торжествовал 2:0 на "Арене Львов".

"Атлетик" воспринимался фаворитом (еще бы - в составе выступали Ляпорт, Муньяин, Иньяки Уильямс и Адурис), нанес 20 попыток (4 в створ), уверенно диктовал условия, однако встретил преграду в виде Лунина. "Заря" отвечала редко, но поймала удачу за хвост - на 26 минуте Артем Сухоцкий исполнил угловой, и мяч опустился на голову Харатину; удар получился не слишком эффектным, зато его траектория растеряла вратаря Яго Эррерина.

19 октября 2017 года, "Заря" - "Герта" - 2:1

В 2017-м "Герта" запрыгнула в шестерку Бундеслиги и отправилась в Лигу Европы. Через каких-то полгода берлинцы рассыпались на глазах - банально не выдерживали борьбы на нескольких фронтах одновременно; что тут говорить, если в той же ЛЕ команда заняла последнее место.

Трудности, свалившиеся на голову тогдашнего тренера Паля Дардаи, упростили задачу, но не отбросили опасность, которую в себе таила "Герта". С другой стороны, венгр слишком сильно поверил в себя - оставил на скамейке запасных Ведада Ибишевича и Соломона Калу, а взамен выпустил в атаке Дейви Зельке. Когда-то этот нападающий считался большим талантом (он действительно огорчил "мужиков"), однако Дардаи сам уменьшил потенциал и за это, что немаловажно, поплатился.

"Заря" понравилась активностью (Юри упустил две хорошие возможности) и к перерыву заслуженно повела в счете - Силас взялся бить штрафной и запустил мяч мимо Руне Ярстейна. Караваев и Опанасенко едва не удвоили преимущество (мог сравнять цифры на табло и Ибишевич, которого задействовали на 58 минуте), но все вопросы снял именно Александр Сваток - новичок американского "Остина" выдал эффектный удар пяткой.

Жаль, что успех не был развит - "Заря" провалила второй круг, причем снова не справилась с "Эстерссуном". Беда, да и только.

17 августа 2021-го, "Шериф" - "Динамо" Загреб - 3:0

Когда в декабре 2020-го Юрий Николаевич принял "Шериф", многие со скепсисом отреагировали на новость. Да, статус местного гегемона, да хорошие условия, но ведь это откровенно слабый чемпионат Молдовы; словом, тогда казалось, что украинец совершил грубую репутационную ошибку. И кто знал, что все обернется на 180 градусов.

Подчеркнем, что для тираспольцев групповой этап еврокубков - не такая уж и новость (например, в кампании 2010/11 коллектив попал в квартет ЛЕ с киевским "Динамо", БАТЭ и АЗ).

ЛЧ - совсем другая среда, куда отбираются лучшие. Мало кто верил, что Вернидуб запрыгнет настолько высоко - албанская "Теута" и армянский "Алашкерт" без лишних вопросов остались позади, однако даже "Црвена Звезда", выпавшая в третьем квалифай-раунде, выглядела серьезной преградой.

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Хорошо-хорошо, сербский футбол давно на спаде (в этом мы убедились на "Партизане"), а вот загребское "Динамо" - действительно сильный оппонент.

Сезоном ранее хорваты добрались до четвертьфинала ЛЕ, всегда были неудобными и в конкретном случае обладали достаточными ресурсами; какой же фурор возник, когда "Шериф" продемонстрировал образцовый контратакующий перформанс и уничтожил "динамовцев" 3:0.

Подопечные Вернидуба мало контролировали мяч (39/61%), впрочем, это не помешало загнать балканцев в тупик - Траоре отправил гол в раздевалку, он же оформил дубль ближе к концу матча (еще один точный выстрел в активе Димитриоса Коловоса). 3:0 заложили фундамент итогового успеха - на "Максимире" хозяева не смогли огорчить молдаван, и наш коуч пошагал навстречу новым победам.

15 сентября 2021-го, "Шериф" - "Шахтер" Донецк - 2:0

В июне 2021-го "Шахтер" презентовал новомодного Роберто Де Дзерби, а уже в сентябре Мистер глотал пыль, не успевая за Вернидубом. Ну, правда - накануне старта основной части ЛЧ все быстренько разложили прогнозы: мадридский "Реал" и "Интернационале", вероятно, гарантируют плей-офф, тогда как "горняки" точно отправятся в ЛЕ. Мол, что им предложит "Шериф"? Он и так превзошел ожидания и должен быть доволен самим фактом пребывания среди сильнейших на континенте.

Что мы увидели на деле? Тираспольцы посрамили итальянского специалиста, ради которого "горняки" в летнее трансферное окно выложили 40 миллионов евро. Такое впечатление, что Де Дзерби не смотрел поединок с Загребом, ведь "Шериф" действовал в похожей манере - сознательно отдал пространство, подстроился под дончан и выжидал собственный момент.

И это сработало - на 16 минуте Траоре отреагировал на навес Кристиано (определенный сумбур, который дезориентировал "оранжево-черных", внес Яхшибоев - форвард упал в штрафной площадке). Во втором тайме ситуация повторилась - тот же Кристиано снова загрузил, и на этот раз откликнулся Момо Янсане. Гвинеец почти в упор "расстрелял" Пятова, и два пропущенных опытному вратарю не простили - по крайней мере, после Андрей больше не привлекался к играм в ЛЧ.

28 сентября 2021-го, "Реал" Мадрид - "Шериф" - 1:2

Матч, благодаря которому Николаевич обеспечил себя работой до конца жизни. Думаете, это преувеличение? Вовсе нет. Не следует ждать нашего менеджера в какой-то топовой среде, но постсоветское пространство охотно откликнется, когда украинец решит двигаться дальше.

Мадридский "Реал" является вершиной в европейском и мировом футболе, и согласитесь, что обогнать такой коллектив - дорогого стоит. Кто-то скажет, что в этом нет ничего особенного (в конце концов, "сливочные" могли спасовать условному "Шахтеру"), но воплотить это на "Сантьяго Бернабеу"?

После того, как Яхшибоев огорчил Тибо Куртуа, операторы долго акцентировали внимание на том, что мяч попал в руку представителю "желто-черных" - то есть Лоуренс Виссер упустил момент и не указал на одиннадцатиметровую отметку. Если и так, то "Реал" все равно удивительно вальяжно отреагировал на события.

Это проблемы испанцев, что они применили состав, приближенный к основе, но не боевой, и в целом выглядели слишком вальяжно - "Шериф" вышел на поле и сделал то, что от него требовалось.

И даже когда Карим Бензема реализовал пенальти, молдаване не остановились - Себастьян Тилль порадовал отличной реакцией на 90 минуте и этим принес очередные три очка. Уже шесть, если быть точным - по своей сути, этот триумф Вернидуба позволил ему выйти в плей-офф ЛЕ. Да, не "Шахтеру".