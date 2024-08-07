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Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе

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Насибов в напряженной полуфинальной стычке победил азербайджанца Джафарова

Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 в весовой категории до 67 кг.

Читайте такжеНасибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев

Насибов в напряженной полуфинальной стычке победил азербайджанца и 1-го номера посева Олимпиады Хасрата Джафарова (3:3 с преимуществом украинца).

Теперь в финале украинский борец встретится с победителем другого полуфинала между армянином Славиком Галстяном и иранцем Саидом Исмаили Лейвеси. Финальная схватка состоится в четверг, 8 августа.

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Парвиз Насибов
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