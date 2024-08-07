Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 в весовой категории до 67 кг.

Насибов в напряженной полуфинальной стычке победил азербайджанца и 1-го номера посева Олимпиады Хасрата Джафарова (3:3 с преимуществом украинца).

Теперь в финале украинский борец встретится с победителем другого полуфинала между армянином Славиком Галстяном и иранцем Саидом Исмаили Лейвеси. Финальная схватка состоится в четверг, 8 августа.