Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе
Насибов в напряженной полуфинальной стычке победил азербайджанца Джафарова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 в весовой категории до 67 кг.
Читайте такжеНасибов, Беленюк и Ливач претендуют на медали. Где и когда смотреть полуфиналы Олимпиады-2024 с участием украинцев
Насибов в напряженной полуфинальной стычке победил азербайджанца и 1-го номера посева Олимпиады Хасрата Джафарова (3:3 с преимуществом украинца).
Теперь в финале украинский борец встретится с победителем другого полуфинала между армянином Славиком Галстяном и иранцем Саидом Исмаили Лейвеси. Финальная схватка состоится в четверг, 8 августа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ливач будет бороться сразу за бронзу. Обидчицу украинки дисквалифицировали из-за того, что не уложилась в лимит веса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн