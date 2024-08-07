США отреагировали на ситуацию в Курской области

Чиновники США планируют связаться с украинскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Курской области РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

Кирби сказал, что чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.

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В то же время, США считают вылазку Украины в Курскую область её суверенным решением и находятся в контакте с Киевом по поводу военных действий, - СМИ со ссылкой на Госдеп.

В американском ведомстве также заявили, что Украина не уведомляла США заранее о намерении провести данную операцию, но Вашингтон не считает это удивительным.

Действия Украины в Курской области не нарушают ограничения США на использование поставленного Киеву американского оружия, подчеркнули в Госдепе.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет. Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".