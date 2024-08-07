В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации
В Курской области что-то происходит
фото из свободных источников
7 августа в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.
"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы". Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
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