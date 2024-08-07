  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации
В тренде

В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Общие новости
Обновлено

В Курской области что-то происходит

В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

7 августа в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

Читайте такжеВпервые в истории: FPV-дрон поразил вражеский вертолет Ми-28 в Курской области. ВИДЕО

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы". Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

По теме
yellow-arrow
Хомченовский: Выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ВСУ бьются сейчас
yellow-arrow
Тренер Виктории Коубек: Вернидуб – настоящий мужчина и храбрый человек
yellow-arrow
США отреагировали на ситуацию в Курской области
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости