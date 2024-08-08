Полузащитник Шахтера стал совладельцем киберспортивного клуба, принадлежащего другому горняку
Дмитрий Топалов решил податься в виртуальный спорт
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "оранжево-черных", ныне на правах аренды выступающий в "Колосе", добавил свою фамилию в список совладельцев клуба CYBERION. Среди соучредителей проекта – Андрей Тотовицкий.
“Наш клуб уже давно открыт и успешно работает, но этот шаг символизирует новый этап в нашем развитии. Сотрудничество между киберспортом и традиционным спортом открывает новые возможности для популяризации спортивной культуры и привлечения новых поклонников.
Мы гордимся, что у нас есть возможность вместе с Дмитрием продвигать спортивную силу и связь между киберспортом и реальным спортом”, – написали в клубе на своей странице в Instagram.
Воспитанник "Шахтера" провел в первой команде всего 18 поединков.
Популярное сейчас
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу, представитель конкурента Украины проиграл
- Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО
- Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс
- Экс-украинец Новиков вышел в финал Олимпиады-2024
- США отреагировали на ситуацию в Курской области