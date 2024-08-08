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Полузащитник Шахтера стал совладельцем киберспортивного клуба, принадлежащего другому горняку

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Дмитрий Топалов решил податься в виртуальный спорт

Полузащитник Шахтера стал совладельцем киберспортивного клуба, принадлежащего другому горняку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист "оранжево-черных", ныне на правах аренды выступающий в "Колосе", добавил свою фамилию в список совладельцев клуба CYBERION. Среди соучредителей проекта – Андрей Тотовицкий.

“Наш клуб уже давно открыт и успешно работает, но этот шаг символизирует новый этап в нашем развитии. Сотрудничество между киберспортом и традиционным спортом открывает новые возможности для популяризации спортивной культуры и привлечения новых поклонников.

Мы гордимся, что у нас есть возможность вместе с Дмитрием продвигать спортивную силу и связь между киберспортом и реальным спортом”, – написали в клубе на своей странице в Instagram.

Воспитанник "Шахтера" провел в первой команде всего 18 поединков.

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Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Дмитрий Топалов
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Источник:
CYBERION
Опубликовал: Александр Симченко
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