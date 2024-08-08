Полузащитник Шахтера стал совладельцем киберспортивного клуба, принадлежащего другому горняку

Футболист "оранжево-черных", ныне на правах аренды выступающий в "Колосе", добавил свою фамилию в список совладельцев клуба CYBERION. Среди соучредителей проекта – Андрей Тотовицкий.

“Наш клуб уже давно открыт и успешно работает, но этот шаг символизирует новый этап в нашем развитии. Сотрудничество между киберспортом и традиционным спортом открывает новые возможности для популяризации спортивной культуры и привлечения новых поклонников.

Мы гордимся, что у нас есть возможность вместе с Дмитрием продвигать спортивную силу и связь между киберспортом и реальным спортом”, – написали в клубе на своей странице в Instagram.