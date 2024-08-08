ВСУ уничтожили за сутки 1140 оккупантов, самолет и вертолет - Генштаб
В этот раз фигурирует авиация
Zelenskiy Official
За минувшие сутки боевых действий российские захватчики потеряли 1140 единиц личного состава, 36 артсистем, 1 самолет и 1 вертолет.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 587510 (+1140) человек;
- танков - 8431 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 16487 (+36) ед;
- РСЗО - 1142 (+4) ед;
- средства ПВО - 914 (+4) ед;
- самолетов - 366 (+1) ед;
- вертолетов - 327 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81);
- крылатые ракеты - 2424 (+3);
- корабли /катера - 28 (0) ед;
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед;
- специальная техника - 2767 (+8).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн