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ВСУ уничтожили за сутки 1140 оккупантов, самолет и вертолет - Генштаб

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ВСУ уничтожили за сутки 1140 оккупантов, самолет и вертолет - Генштаб

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки боевых действий российские захватчики потеряли 1140 единиц личного состава, 36 артсистем, 1 самолет и 1 вертолет.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 587510 (+1140) человек;
  • танков - 8431 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 16487 (+36) ед;
  • РСЗО - 1142 (+4) ед;
  • средства ПВО - 914 (+4) ед;
  • самолетов - 366 (+1) ед;
  • вертолетов - 327 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81);
  • крылатые ракеты - 2424 (+3);
  • корабли /катера - 28 (0) ед;
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед;
  • специальная техника - 2767 (+8).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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