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Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре беспилотника

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Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и четыре беспилотника

Depositphotos

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В ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской обл. - рф, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Ейск - рф.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 дрона в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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