Лидер-капитан Шахтера. Сегодня день рождения у Тараса Степаненко
35 лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Тарас Николаевич Степаненко родился 8 августа 1989 года в поселке Великая Новосёлка, Донецкой области. Полузащитник защищает цвета донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины. Капитану "горняков" исполнилось 35 лет.
Степаненко - воспитанник запорожского футбола. Начинал профессиональную карьеру в местном "Торпедо", но после банкротства клуба перешел в запорожский "Металлург", за который играл с 2006 года.
Летом 2010-го стал игроком донецкого "Шахтера", с которым 10 раз становился чемпионом Украины, брал 8 Кубков страны, а также 7 раз побеждал в национальном Суперкубке.
В составе национальной команды полузащитник отыграл 85 матчей и забил 4 гола. Участник трёх чемпионатов Европы (2016, 2020, 2024).
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