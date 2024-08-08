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Лидер-капитан Шахтера. Сегодня день рождения у Тараса Степаненко

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35 лет

Лидер-капитан Шахтера. Сегодня день рождения у Тараса Степаненко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Тарас Николаевич Степаненко родился 8 августа 1989 года в поселке Великая Новосёлка, Донецкой области. Полузащитник защищает цвета донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины. Капитану "горняков" исполнилось 35 лет.

Степаненко - воспитанник запорожского футбола. Начинал профессиональную карьеру в местном "Торпедо", но после банкротства клуба перешел в запорожский "Металлург", за который играл с 2006 года.

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Летом 2010-го стал игроком донецкого "Шахтера", с которым 10 раз становился чемпионом Украины, брал 8 Кубков страны, а также 7 раз побеждал в национальном Суперкубке.

В составе национальной команды полузащитник отыграл 85 матчей и забил 4 гола. Участник трёх чемпионатов Европы (2016, 2020, 2024).

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Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.08.2024 в 10:40
Щирі вітання капітану від заклятих , миру над головою !
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1
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.08.2024 в 10:40
Щирі вітання капітану від заклятих , миру над головою !
Ответить
1
0

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