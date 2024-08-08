В России перестал работать YouTube - СМИ

Пользователи Youtube в России, а также в оккупированном Крыму начали жаловаться на полную остановку видеохостинга. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

По информации Сбой.рф, уже зарегистрировано более 5000 жалоб на работу видеохостинга. Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, временно оккупированного Крыма и ряда других регионов.



Согласно данным сервиса Downdetector, другие страны сбой в YouTube не затронул.

Напомним, в последние недели в России неоднократно наблюдались перебои в работе YouTube. По информации СМИ, это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга.