Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
В ОП рассказали своё видение ситуации
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал события в Курской области РФ в эфире телемарафона.
"Сейчас постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием боевые действия. События на Курщине будут влиять на то, как россияне осознают эту войну. Во-первых, это дополнительные потери государства-агрессора, а также повышение цены войны и психологическое воздействие на социальные слои в РФ.
Любой компромисс Российская Федерация воспринимает как твою слабость и готовность стать перед ней на колени. Это очевидно. И когда вы идете на переговоры на условиях РФ (они сначала могут заявить ну очень заоблачные требования, потом немного снизить), все равно они будут считать, что доминируют в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и можно будет что-то получить, дожать? Только если они понимают, что война идет не по их сценарию", - пояснил советник руководителя ОП.
6 августа российские местные власти заявили о попытке прорыва границы в Суджанском и Кореневском районах Курской области РФ. Минобороны РФ обвинило украинских военных в атаке российских позиций в Курской области РФ.
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