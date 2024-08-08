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Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила

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В ОП рассказали своё видение ситуации

Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал события в Курской области РФ в эфире телемарафона.

"Сейчас постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием боевые действия. События на Курщине будут влиять на то, как россияне осознают эту войну. Во-первых, это дополнительные потери государства-агрессора, а также повышение цены войны и психологическое воздействие на социальные слои в РФ.

Любой компромисс Российская Федерация воспринимает как твою слабость и готовность стать перед ней на колени. Это очевидно. И когда вы идете на переговоры на условиях РФ (они сначала могут заявить ну очень заоблачные требования, потом немного снизить), все равно они будут считать, что доминируют в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и можно будет что-то получить, дожать? Только если они понимают, что война идет не по их сценарию", - пояснил советник руководителя ОП.

6 августа российские местные власти заявили о попытке прорыва границы в Суджанском и Кореневском районах Курской области РФ. Минобороны РФ обвинило украинских военных в атаке российских позиций в Курской области РФ.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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