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Bloomberg: Впервые после Второй мировой армия другой страны зашла в РФ

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В Курской области что-то происходит

Bloomberg: Впервые после Второй мировой армия другой страны зашла в РФ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Операция в Курской области РФ может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля об эскалации. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, "вторжение около 1000 украинских военных в Курскую область, которое продолжается уже третий день, застало российских военных врасплох.

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"Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию", - говорится в материале.

"Мрачный Путин вызвал на совещание вчера руководителей армии и службы безопасности для получения объяснений. Разъяренные российские военные блогеры обвиняют чиновников в вопиющей некомпетентности", - продолжают журналисты.

Пока Украина не комментировала операцию или ее цели. По данным Bloomberg, среди возможных причин наступления может быть попытка захватить территорию как возможный козырь в будущих переговорах с Москвой или же это отвлекающий маневр, который имеет целью уменьшить давление на линию обороны Украины, оттягивая российские силы от фронта.

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