Bloomberg: Впервые после Второй мировой армия другой страны зашла в РФ
В Курской области что-то происходит
фото из свободных источников
Операция в Курской области РФ может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля об эскалации. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, "вторжение около 1000 украинских военных в Курскую область, которое продолжается уже третий день, застало российских военных врасплох.
"Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию", - говорится в материале.
"Мрачный Путин вызвал на совещание вчера руководителей армии и службы безопасности для получения объяснений. Разъяренные российские военные блогеры обвиняют чиновников в вопиющей некомпетентности", - продолжают журналисты.
Пока Украина не комментировала операцию или ее цели. По данным Bloomberg, среди возможных причин наступления может быть попытка захватить территорию как возможный козырь в будущих переговорах с Москвой или же это отвлекающий маневр, который имеет целью уменьшить давление на линию обороны Украины, оттягивая российские силы от фронта.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Чемпион Италии следит за форвардом Динамо
- Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной