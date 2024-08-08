РЖД закрыла три вокзала в Курской области
Что-то непонятное происходит в Курской области РФ
фото из свободных источников
Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий
Об этом сообщают официальные российские пропагандистские СМИ.
Сообщается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.
Движение поездов, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что перед этим российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
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