РЖД закрыла три вокзала в Курской области

Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий

Об этом сообщают официальные российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.

Движение поездов, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что перед этим российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.