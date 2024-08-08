  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. РЖД закрыла три вокзала в Курской области
В тренде

РЖД закрыла три вокзала в Курской области

Общие новости
Обновлено

Что-то непонятное происходит в Курской области РФ

РЖД закрыла три вокзала в Курской области

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий

Об этом сообщают официальные российские пропагандистские СМИ.

Читайте такжеПодоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила

Сообщается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.

Движение поездов, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что перед этим российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

По теме
yellow-arrow
Bloomberg: Впервые после Второй мировой армия другой страны зашла в РФ
yellow-arrow
Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
yellow-arrow
В России перестал работать YouTube - СМИ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexrico11 (Кривий Ріг)
08.08.2024 в 17:44
По плану.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
08.08.2024 в 17:44
По плану.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости