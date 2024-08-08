Зеленский: Украинская армия умеет удивлять и осваивает новые методы ведения войны

Президент Владимир Зеленский на фоне событий в Курской области РФ заявил, что украинская армия умеет удивлять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время презентации приложения "Армія+".

"Сейчас прежде всего я обращаюсь к нашим украинским воинам, солдатам, сержантам, офицерам и генералам. Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против превосходящей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины", - сказал президент.

"Это делает смелость наших людей и абсолютное естественное стремление украинцев найти лучший вариант действий. Украинцы в этой войне постоянно учатся новому. Новым образцам оружия. Мы можем гордиться нашими результатами по применению нового оружия", - подчеркнул Зеленский, добавив, что украинская армия осваивает и новые методы ведения войны.