Зеленский: Украинская армия умеет удивлять и осваивает новые методы ведения войны
Тем не менее, официально Украина события в Курской области РФ не комментирует
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский на фоне событий в Курской области РФ заявил, что украинская армия умеет удивлять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время презентации приложения "Армія+".
"Сейчас прежде всего я обращаюсь к нашим украинским воинам, солдатам, сержантам, офицерам и генералам. Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против превосходящей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины", - сказал президент.
"Это делает смелость наших людей и абсолютное естественное стремление украинцев найти лучший вариант действий. Украинцы в этой войне постоянно учатся новому. Новым образцам оружия. Мы можем гордиться нашими результатами по применению нового оружия", - подчеркнул Зеленский, добавив, что украинская армия осваивает и новые методы ведения войны.
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет. Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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