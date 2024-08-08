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Зеленский: Украинская армия умеет удивлять и осваивает новые методы ведения войны

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Тем не менее, официально Украина события в Курской области РФ не комментирует

Зеленский: Украинская армия умеет удивлять и осваивает новые методы ведения войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский на фоне событий в Курской области РФ заявил, что украинская армия умеет удивлять.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время презентации приложения "Армія+".

"Сейчас прежде всего я обращаюсь к нашим украинским воинам, солдатам, сержантам, офицерам и генералам. Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет достигать результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против превосходящей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины", - сказал президент.

"Это делает смелость наших людей и абсолютное естественное стремление украинцев найти лучший вариант действий. Украинцы в этой войне постоянно учатся новому. Новым образцам оружия. Мы можем гордиться нашими результатами по применению нового оружия", - подчеркнул Зеленский, добавив, что украинская армия осваивает и новые методы ведения войны.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области. Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет. Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.08.2024 в 19:19
Как же ты всех уже зад0л6ал
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
08.08.2024 в 19:19
Как же ты всех уже зад0л6ал
Ответить
0
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