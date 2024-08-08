Украина контролирует газовую станцию ​​"Суджа" в Курской области, - The Washington Post

Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область РФ), расположенную примерно в 8-10 километрах от российско-украинской границы.

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Об этом на условиях анонимности сообщил The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского.

Аналитики издания предполагают, что Киев может иметь целью прекращение поставок российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.

На четверг газ продолжал течь через Суджу, последнюю функционирующую точку транспортировки для трубопровода, поставляющего российский природный газ в Европу через Украину.

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию ​​"Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа сократился на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.