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Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать

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На фоне событий в Курской области президент сделал заявление

Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

Об этом идет речь в обращении Зеленского.

"Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского - доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас.

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Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова о поставках вооружений и техники нашей армии.

Докладывал также руководитель СБУ Василий Малюк - о наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев - защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Напомним, что 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

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