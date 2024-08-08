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"Ей не хватило воли". Тренер обвинил украинскую тяжелоатлетку, несмотря на травму спортсменки

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Камила Конотоп на ОИ-2024 заняла 7-е место

"Ей не хватило воли". Тренер обвинил украинскую тяжелоатлетку, несмотря на травму спортсменки

REUTERS/Amanda Perobelli

Новина українською

Тренер украинской тяжелоатлетки Камилы Конотоп, прокомментировал 7-е место спортсменки на Олимпийских играх-2024 до 59 кг.

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"Вы видели, она подняла 123 килограмма. Есть спортсмены, которые преодолевают эту боль и идут дальше. Очевидно, у нее не хватило той воли, которую следовало проявить.

Она на тренировках рвала 110 и толкала 135 – ей по силам было выиграть Олимпийские игры. Она поняла, когда у нее лопнуло и ситуация вышла из-под контроля. Там личный тренер сказал, что она может поднимать, и она согласилась, но каждый раз держалась за ногу.

Хотелось для страны медаль, и она сама хотела. Я ее спросил: Будешь продолжать? "Буду". Случилось так, как случилось.

Для того, чтобы что-то говорить, нужно посмотреть снимок и что-то понимать. Бывает, совсем маленькая мышца порвется, и все – в течение месяца без операции все делается. Поэтому сейчас преждевременно о чем-то говорить надо подождать. Когда сделаем снимок – тогда и увидим", – сказал Кучинов.

Сама же спортсменка так высказалась о своем выступлении.

"Выступление было ужасным, я травмировалась, когда брала 106 кг. У меня треснула ягодица и все.

"Тренеры кричали не обращать внимания на боль? Да, как-то так. Насколько можно было выходить на помост с этой болью? Вы видели, что я не подняла [штангу]. Я развернулась и ушла. А какой был смысл травмироваться дальше еще больше?


Какая цель была выходить и рисковать еще дальше? Мы боролись за медаль. Ничего не получилось", - сказала Конотоп.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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