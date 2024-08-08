Экс-украинец Новиков, который сменил гражданство из-за Беленюка, принес Болгарии золото ОИ-2024
Семен Новиков выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе
фото из свободных источников
Выступающий за Болгарию бывший член сборной Украины по греко-римской борьбе Семен Новиков выиграл золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в весе до 87 кг.
В финале Новиков победил иранца Алиреза Мохмадипиани (7:0), который в полуфинале прошел украинца Жана Беленюка.
Интересно, что в этой весовой категории Беленюк выиграл бронзовую медаль.
Известно, что Семен Новиков долгое время был главным конкурентом Беленюка за место в составе сборной Украины. Однако в 2023 году со скандалом сменил спортивное гражданство на болгарское.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Дело в том, что на международных соревнованиях в одной весовой категории в борьбе может выступать только один представитель от страны. Новиков не мог попасть в заявку на большинство топовых турниров, поскольку тренерский штаб делал ставку на опытного Жана Беленюка. Он сменил гражданство из-за конкуренции с Жаном Беленюком.
Олимпийские игры 2024. Греко-римская борьба. Поединок за золото
Мужчины. Категория до 87 кг
Алиреза Мохмадипиани (Иран) – Семен Новиков (Болгария) – 0:7
Популярное сейчас
- Плюс две медали в греко-римской борьбе. Украинский медальный зачет
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Первая лига. Прикарпатье – Буковина 1:1. Коллектив из Черновцов разочаровал