Экс-украинец Новиков, который сменил гражданство из-за Беленюка, принес Болгарии золото ОИ-2024

Выступающий за Болгарию бывший член сборной Украины по греко-римской борьбе Семен Новиков выиграл золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в весе до 87 кг.

В финале Новиков победил иранца Алиреза Мохмадипиани (7:0), который в полуфинале прошел украинца Жана Беленюка.

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Интересно, что в этой весовой категории Беленюк выиграл бронзовую медаль.

Известно, что Семен Новиков долгое время был главным конкурентом Беленюка за место в составе сборной Украины. Однако в 2023 году со скандалом сменил спортивное гражданство на болгарское.

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Дело в том, что на международных соревнованиях в одной весовой категории в борьбе может выступать только один представитель от страны. Новиков не мог попасть в заявку на большинство топовых турниров, поскольку тренерский штаб делал ставку на опытного Жана Беленюка. Он сменил гражданство из-за конкуренции с Жаном Беленюком.

Олимпийские игры 2024. Греко-римская борьба. Поединок за золото

Мужчины. Категория до 87 кг

Алиреза Мохмадипиани (Иран) – Семен Новиков (Болгария) – 0:7