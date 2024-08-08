Пакистанец Надим с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2024 в метании копья. ВИДЕО

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже прошел финал в метании копья среди мужчин.

Золотую медаль завоевал пакистанский спортсмен Аршад Надим. Во второй попытке он установил олимпийский рекорд и национальный рекорд Пакистана — 92,97 м.

Серебро в активе Нираджа Чопры из Индии (89,45 м). Бронзу завоевал метатель из Гренады Андерсон Питерс (88,54 м).

В августе 2023 года Надим стал серебряным призёром чемпионата мира. В финале соревнований в Будапеште пакистанский копьеметатель показал результат 87,82 метра.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Аршад стал пятым с результатом 84,62 метра.