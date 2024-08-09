Игра, достойная финала. США в полуфинале Олимпиады по баскетболу вырвали победу у Сербии
Штаты перевернули игру в последней четверти
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 8 августа, мужская сборная США по баскетболу провела матч 1/2 финала на Олимпийских играх в Париже.
Итоговый счет - 95:91 в пользу США и невероятная интрига, достойная финала.
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По ходу матча американцы проигрывали 17 очков, а перед последней четвертью "горели" -13.
Тем не менее, "дрим тим" вырвала победу, наколотив в последней четверти 32:15.
36 очков у Карри с 9 реализованными трехочковыми.
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В финале США сыграет с Францией, в матче за бронзу Сербия сойдется с Германией.
Олимпийские игры-2024. Париж, Франция. Баскетбол. Полуфинал
США – Сербия – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)
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