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Игра, достойная финала. США в полуфинале Олимпиады по баскетболу вырвали победу у Сербии

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Штаты перевернули игру в последней четверти

Игра, достойная финала. США в полуфинале Олимпиады по баскетболу вырвали победу у Сербии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 8 августа, мужская сборная США по баскетболу провела матч 1/2 финала на Олимпийских играх в Париже.

Итоговый счет - 95:91 в пользу США и невероятная интрига, достойная финала.

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По ходу матча американцы проигрывали 17 очков, а перед последней четвертью "горели" -13.

Тем не менее, "дрим тим" вырвала победу, наколотив в последней четверти 32:15.

36 очков у Карри с 9 реализованными трехочковыми.

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В финале США сыграет с Францией, в матче за бронзу Сербия сойдется с Германией.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция. Баскетбол. Полуфинал

США – Сербия – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

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