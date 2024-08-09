Более тысячи единиц живой силы, почти пятьдесят артсистем за сутки. Обновленные данные российских потерь
Очередные сутки полномасштабной войны
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные потерь россиян по итогам очередных, уже 898-х суток полномасштабной войны. За последние 24 часа россия потеряла 1050 солдат, 49 артиллерийских систем, девять бронированных машин.
Также в ночь на пятницу было сбито 32 вражеских беспилотника.
В целом потери россии с 24-го февраля 2022-го года составляют:
- личного состава - 588540 (+1030);
- танков - 8434 (+3);
- бронированных машин - 16341 (+9);
- артсистем - 16536 (+49);
- РСЗО - 1142;
- средства ПВО - 916 (+2);
- самолетов - 366;
- вертолетов - 327;
- БПЛА - 13325 (+32);
- крылатые ракеты - 2424;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 22371 (+66);
- спецтехника - 2769 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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