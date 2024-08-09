Более тысячи единиц живой силы, почти пятьдесят артсистем за сутки. Обновленные данные российских потерь

Генеральный штаб ВСУ обновил данные потерь россиян по итогам очередных, уже 898-х суток полномасштабной войны. За последние 24 часа россия потеряла 1050 солдат, 49 артиллерийских систем, девять бронированных машин.

Также в ночь на пятницу было сбито 32 вражеских беспилотника.

В целом потери россии с 24-го февраля 2022-го года составляют: