  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более тысячи единиц живой силы, почти пятьдесят артсистем за сутки. Обновленные данные российских потерь
В тренде

Более тысячи единиц живой силы, почти пятьдесят артсистем за сутки. Обновленные данные российских потерь

Общие новости

Очередные сутки полномасштабной войны

Более тысячи единиц живой силы, почти пятьдесят артсистем за сутки. Обновленные данные российских потерь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные потерь россиян по итогам очередных, уже 898-х суток полномасштабной войны. За последние 24 часа россия потеряла 1050 солдат, 49 артиллерийских систем, девять бронированных машин.

Также в ночь на пятницу было сбито 32 вражеских беспилотника.

В целом потери россии с 24-го февраля 2022-го года составляют:

  • личного состава - 588540 (+1030);
  • танков - 8434 (+3);
  • бронированных машин - 16341 (+9);
  • артсистем - 16536 (+49);
  • РСЗО - 1142;
  • средства ПВО - 916 (+2);
  • самолетов - 366;
  • вертолетов - 327;
  • БПЛА - 13325 (+32);
  • крылатые ракеты - 2424;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 22371 (+66);
  • спецтехника - 2769 (+2).
По теме
yellow-arrow
Ночная работа ПВО. Уничтожено почти три десятка беспилотников
yellow-arrow
Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа
yellow-arrow
Насыщенная борьба между США и Китаем, Украина прибавляет две позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости