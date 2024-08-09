Ночная работа ПВО. Уничтожено почти три десятка беспилотников
Отчет об отражении атаки с воздуха
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, девятое августа, россия осуществила на Украину очередную атаку с воздуха. Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.
В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Отметим, что ранее была обнародована обновленная статистика общих российских потерь в войне с Украиной.
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