Ночная работа ПВО. Уничтожено почти три десятка беспилотников

В ночь на пятницу, девятое августа, россия осуществила на Украину очередную атаку с воздуха. Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отметим, что ранее была обнародована обновленная статистика общих российских потерь в войне с Украиной.