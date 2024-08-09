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Ночная работа ПВО. Уничтожено почти три десятка беспилотников

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Отчет об отражении атаки с воздуха

Ночная работа ПВО. Уничтожено почти три десятка беспилотников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на пятницу, девятое августа, россия осуществила на Украину очередную атаку с воздуха. Оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отметим, что ранее была обнародована обновленная статистика общих российских потерь в войне с Украиной.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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