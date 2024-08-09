Украина поразила российский аэродром в Липецке и вражеские средства ПВО

В ночь на пятницу, девятое августа, Украина нанесла удар по российскому аэродрому в Липецке. В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта, - сообщает Генштаб ВСУ.

"Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил рф. Результаты поражения уточняются.

Кроме этого, наши подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам рф на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум – от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Относительно других двух целей информация пока уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", - говорится в сообщении Генштаба.