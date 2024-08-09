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Россияне ударили по супермаркету в Константиновке, есть раненые

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Россияне ударили по супермаркету в Константиновке, есть раненые

t.me/ermaka2022

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Сегодня, 9 августа, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" Константиновки Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 7 человек ранены.

Об этом сообщил глава донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают органы власти, полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - написал Филашкин.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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