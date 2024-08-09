Россияне ударили по супермаркету в Константиновке, есть раненые

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" Константиновки Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 7 человек ранены.

Об этом сообщил глава донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.