Россияне ударили по супермаркету в Константиновке, есть раненые
Теракт на Донеччине
t.me/ermaka2022
Сегодня, 9 августа, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" Константиновки Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 7 человек ранены.
Об этом сообщил глава донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.
"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян.
Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают органы власти, полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - написал Филашкин.
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