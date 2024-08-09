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Киевстар ТВ будет транслировать матчи польской Экстраклясы

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Возможность понаблюдать за игрой соотечественников

Киевстар ТВ будет транслировать матчи польской Экстраклясы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С 9 августа Киевстар ТВ эксклюзивно будет транслировать сезон 2024/2025 Экстраклясы (высшей футбольной Лиги Польши) на территории Украины.

Футбольные фаны смогут смотреть матчи в прямом эфире, а также в записи, даже если пропустили трансляцию.

К слову, Экстракляса интересна для украинских футбольных фанов, ведь среди представителей команд в польской лиге играет много представителей Украины. В частности, в команде "Ракув" выступает экс-игрок луганской "Зари" Владислав Кочергин, в "Лехии" сразу пять украинцев, а именно Максим Хлань, который хорошо показал свои способности в составе национальной молодежной сборной во время Олимпийских игр в Париже, а еще Иван Желизко, Сергей Булеца и другие.

Пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Для этого нужно загрузить приложение или открыть веб-версию Киевстар ТВ и оформить подписку на один из пакетов. Канал EKSTRAKLASA доступен для пользователей всех стандартных пакетов - "Базовый", "Семейный", "Премиум HD". Также абоненты Киевстар могут подключить Суперсилу "Киевстар ТВ", выбрав ее в приложении Мой Киевстар, и смотреть матчи высшей футбольной Лиги Польши без дополнительной платы.

С 9 августа начнется 4-й тур Экстраклясы. Действующий чемпион соревнований - "Ягеллония".

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Источник:
Київстар ТБ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
09.08.2024 в 16:07
Цікаіво! Який до...йоб , разом зі мною, під Києвстар підпишеться. Ненавиджу цього провайдера!
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
09.08.2024 в 16:07
Цікаіво! Який до...йоб , разом зі мною, під Києвстар підпишеться. Ненавиджу цього провайдера!
Ответить
0
1

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