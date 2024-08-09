Киевстар ТВ будет транслировать матчи польской Экстраклясы
Возможность понаблюдать за игрой соотечественников
Getty Images/Global Images Ukraine
С 9 августа Киевстар ТВ эксклюзивно будет транслировать сезон 2024/2025 Экстраклясы (высшей футбольной Лиги Польши) на территории Украины.
Футбольные фаны смогут смотреть матчи в прямом эфире, а также в записи, даже если пропустили трансляцию.
К слову, Экстракляса интересна для украинских футбольных фанов, ведь среди представителей команд в польской лиге играет много представителей Украины. В частности, в команде "Ракув" выступает экс-игрок луганской "Зари" Владислав Кочергин, в "Лехии" сразу пять украинцев, а именно Максим Хлань, который хорошо показал свои способности в составе национальной молодежной сборной во время Олимпийских игр в Париже, а еще Иван Желизко, Сергей Булеца и другие.
Пользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Для этого нужно загрузить приложение или открыть веб-версию Киевстар ТВ и оформить подписку на один из пакетов. Канал EKSTRAKLASA доступен для пользователей всех стандартных пакетов - "Базовый", "Семейный", "Премиум HD". Также абоненты Киевстар могут подключить Суперсилу "Киевстар ТВ", выбрав ее в приложении Мой Киевстар, и смотреть матчи высшей футбольной Лиги Польши без дополнительной платы.
С 9 августа начнется 4-й тур Экстраклясы. Действующий чемпион соревнований - "Ягеллония".
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