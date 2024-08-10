Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа

В финале испанцы в дополнительное время обыграли французов. После 3:3 "Красная Фурия" забила два мяча в экстратайме. Для Испании это вторая победа в истории на Олимпиаде в мужском турнире по футболу, они реабилитировались за поражение в финале Игр в Токио-2020. Испанцы уже в третий раз бьют французов за лето-2024. Ранее они их победили в полуфинале Евро-2024 и финале юношеского Евро U-19.

Голкипер после долгого перерыва от футбола наконец возвращается на поле. Давид находился без клуба после того, как покинул "МЮ" летом 2023 года. Футболист подписал годичный контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Столичный клуб сыграл дебютную встречу в новом сезоне УПЛ. Подопечные Шовковского пожаловали в Ровно и еще до перерыва обеспечили комфортное преимущество в два мяча благодаря голу и результативной передаче Шапаренко. Ближе к экватору второго тайма "красно-черные" сократили отставание благодаря ошибке Нещерета, но на этом реализация моментов от обеих команд закончилась.

"Ворскла" одержала разгромную победу в выездном матче против "Левого Берега". Все голы в поединке полтавчане забили во втором тайме. Счет в матче открыл Артем Челядин, развил преимущество гостей Николай Ковталюк, а окончательный счет на табло установил Сергей Мякушко - 3:0.

"Барселона" объявила о подписании полузащитника Дани Ольмо из "Лейпцига". Футболист заключил соглашение с испанским клубом, которое рассчитано на шесть лет - до июня 2030 года. В контракте также прописана сумма выкупа игрока - 500 миллионов евро. СМИ сообщают, что сумма трансфера составила 55 млн евро гарантированных выплат плюс 7 млн в виде бонусов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Полесье" объявило о подписании полузащитника Богдана Леднева. Житомирский клуб заключил с 26-летним полузащитником контракт до середины 2026 года. К "волкам" Богдан присоединился на правах свободного агента и будет выступать под 30-м номером. Последней командой Леднева был "Днепр-1", который этим летом прекратил существование.

Руслан отметился ассистом в матче Кубка Италии. Украинец вышел на замену на 61-й минуте матча "Дженоа" - "Реджана". Уже на 65-й он принял мяч за пределами штрафной, сделал замах левой ногой и убрал защитника, а правой отдал вразрез. Мессиас в штрафной перебросил вратаря, 1:0 в пользу грифонов.